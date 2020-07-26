شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمزي: الزمالك نادي القرن الحقيقي.. ورسالة إلى مرتضى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد رمزي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن القلعة البيضاء الأحق بلقب نادي القرن في أفريقيا بلا جدال، وقال رمزي خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي ‏على قناة الزمالك: "قولاً واحدًا وقول الفصل نادي الزمالك هو نادي القرن ولا مجال للشك في هذا الأمر ولا يعنيني الخوض في التفاصيل"، أضاف: "معايير الاتحاد الأفريقي الذي وضعها لتحديد نادي القرن أراها ‏مثيرة للضحك والسخرية وهي من حرمتنا من اللقب".‏

تابع أحمد رمزي تصريحاته: "إذا كان القانون يسمح لنا فعلينا نشر شعار نادي الزمالك نادي ‏القرن الحقيقي في كل مكان وفي أعلام في يد الجماهير في المدرجات، ومحدش ينسي إننا أول نادي تأهل لكأس العالم بس حظنا إن البطولة اتلغت".

ووجه أحمد رمزي رسالة للمستشار مرتضى منصور "ما تتعرض له حاليًا من هجوم طبيعي بعد الفوز ببطولتين في أسبوع من الأهلي والترجي"، وقال أحمد رمزي: أطالب مرتضى منصور بفتح صفحة جديدة مع جميع رموز الزمالك بمن فيهم من هم علي خلاف معه، وشدد: "كل ما أكون مضايق أتفرج على فرحة عبد الله جمعه والزمالك بالسوبر المصري من الأهلي لأنه فرحة متروكة لمشاعر اللاعب وانتصاره وهذه هي كرة القدم".

واختتم تصريحاته: "الأهلي نادي القرن ونادي عظيم لكن من حقنا أن ندافع عن حقنا في لقب القرن"، وتمني أحمد رمزي أن يكون الأهلي والزمالك طرفا نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم"

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فيما قدمت قناة الزمالك التهنئة للدولي المصري مصطفى فتحي لاعب الفريق الكروي الأول بعدما رزق بابنته الأولى "هيا"، ونشرت القناة صورة اللاعب وزوجته خلال احتفالهما بالمولودة الأولى له عبر برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائي وعلق احمد جمال مقدم البرنامج قائلا : "فرحة مصطفى فتحي ستجعله في الفترة المقبلة شخصية مستقرة وستساهم في شعوره بالمسئولية اكثر خلال الفترة المقبلة بعدما أصبح أبا.

من ناحية أخرى كشف اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن أن إدارة نادي الزمالك الحالية برئاسة المستشار مرتضي منصور هي أول إدارة تحرص علي حضور أعضاء النادي لاجتماع الجمعية العمومية العادية، وأضاف عضو مجلس الزمالك في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك، أن المجالس السابقة لنادي الزمالك كانت تتعمد وضع عراقيل لعدم حضور الأعضاء والحصول علي تفويض للمجلس باتخاذ ما يراه مناسبا، قائلا: المجالس السابقة كانت تحدد مواعيد صعبة مثل قبل اذان المغرب بساعة في شهر رمضان حتي لا يحضر الأعضاء ولا يكتمل النصاب القانوني ويحصل المجلس علي تفويض باعتماد الميزانية وما فيها من بنود اخري.

في سايق مختلف خاض فريق الزمالك مرانا قويا اليوم في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة عقب عودة الفريق من الراحة استعدادًا لمباراة وادي دجلة الودية المقرر لها غدا، قبل دخول الفريق في معسكر مغلق في برج العرب الاثنين المقبل، ضمن استعدادات الزمالك لمواجهة المصري يوم 6 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري، حيث أدي اللاعبون مرانا بدنيا قويا فيما غاب محمود جنش حارس الزمالك عن المران الجماعي.