شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى مبروك ردًا على فاروق جعفر: الحكام تطلب السفر لـ"بورسعيد" لكن ليس على حسابنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فتحى مبروك نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق عن أنه يوجد بعض الحكام تطلب التوجه إلى مدينة بورسعيد للتسوق ولكن على حسابه الشخصى وليست مجاملة من بعض الأندية قبل مباريات مهمة للأندية المصرية فى البطولات الأفريقية خلال المرحلة الماضية.
وأوضح فتحى مبروك خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 أن توقيت تصريحات فاروق جعفر حول تواجد مجاملة من قبل الأندية ولاعبين للحكام الأفارقة قبل مباريات دورى الأبطال والكونفدرالية، خاطئ وسوف تؤثر على القطبين الاهلى والزمالك فى المباريات الأفريقية المقبلة الحاسمة.
وأشار فتحى مبروك إلى أن المنتخب المصرى لكرة القدم تعرض للظلم خلال تصفيات كأس العالم عام 94 وأين المجاملات فى ذلك التوقيت".
وكان فجر فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً، "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الاجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".
واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك"، أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.
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