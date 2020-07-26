شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم السبت 25 / 7 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم السبت 25 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الأهلي يرفض عودة "المغطس" فى غرفة ملابس الفريق.

احمد بلال بعد تصريحات فاروق جعفر: "يعني بتقبضوا الحكام ومبتخدوش بطولات"

علق مهاجم النادي الأهلي السابق أحمد بلال من خلال حسابه علي موقع "فيس بوك" على تصريحات كابتن فاروق جعفر الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعاً بشأن مجاملة الحكام للأندية المصرية والمنتخب حين كتب: "يعني بتقبضوا الحكام ومبتخدوش بطولات".

النجم الساحلى يكشف للأهلى آخر مستجدات سداد غرامة الـ22 مليون جنيه

تلقى النادى الأهلى اتصالات من النجم الساحلى خلال الأيام الماضية أكد خلالها الأخير أنه بصدد بيع لاعبه الجزائرى كريم العريبى من أجل سداد المستحقات المتأخرة للأهلى الخاصة بغرامة الإيفوارى سليمانى كوليبالى، والتى تقدر بمليون و400 ألف دولار أى ما قرب من 22 مليون جنيه مصرى، والتى تعهّد النادى التونسى بسداها للأهلى قبل أكثر من عام لكنه تقاعس، فقام الأهلى بتصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وحصل على حكم من الفيفا بتسديد النجم الساحلى واللاعب هذه الغرامة خلال مدة أقصاها 45 يوماً بدأت قبل أسبوع تقريباً. الأهلي يرفض عودة "المغطس" فى غرفة ملابس الفريق رفض الجهاز الطبى للأهلى عودة "المسبح" الخاص بلاعبى الفريق داخل غرفة خلع الملابس، وشدد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق على لاعبى الفريق بعدم استخدام هذا المسبح كأحد الإجراءات الاحترازية المطلوب تنفيذها للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وطالب طبيب الفريق جميع اللاعبين بعدم التهاون فى هذه الإجراءات من أجل الحفاظ على سلامتهم والابتعاد عن أمور تُسبب إصابة أى فرد فى المنظومة بالفيروس الذى أجتاح العالم كله قبل عدة أشهر. Advertisements

جيرالدو يثير أزمة فى الأهلي بسبب "العرض التفصيل" قبل الرحيل أثار الأنجولى جيرالدو، لاعب الأهلى، أزمة داخل النادى خلال الفترة الماضية، بعدما رفض عدة عروض خارجية أحضرها له الأهلى من أندية عربية للرحيل إلى أحدها، لكن اللاعب مازال يرفض الرحيل لهذه العروض ويحاول استغلال رغبة الأهلى فى الاستغناء عنه من أجل ضم لاعب أجنبى بدلاً منه أو إعادة المغربى وليد أزارو لتحقيق أكبر مكاسب، وظهر ذلك بوضوح فى حديث اللاعب عن رغبته فى الحصول على عرض "تفصيل" بالانتقال لنادٍ يتناسب مع ظروفه العائلية ويُحقق له مكاسب مالية كبيرة.

معلومة رياضية.. أول ظهور رسمى لصالح سليم مع الأهلى

صالح سليم أسطورة النادى الأهلى على مر العصور، ورغم رحيله فإنه يظل مثلا أعلى لكل الأهلاوية، بسبب مواقفه مع الأزمات التى مرت بها القلعة الحمراء، الظهور الأول لصالح سليم مع القلعة الحمراء فى مباراة رسمية كانت أمام يونان الإسكندرية فى الأسبوع الثالث من بطولة الدورى العام موسم 1948 وفاز الأهلى بهدفين دون رد، بينما كان الظهور الأول فى مباراة ودية أمام المصرى عام 1948 وفاز فيها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد وأحرز صالح سليم هدف الفوز.