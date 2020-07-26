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لماذا يهتم كارتيرون بضم السوري عمر خربين إلى هجوم الزمالك هذا الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الدولى السوري عمر خربين مهاجم الهلال السعودى، دائرة اهتمامات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب نادى الزمالك، بشكل رسمي بعدما طلب ضمه بحسب تقارير صحفية سعودية، لقيادة هجوم الأبيض حسبما أشارت صحيفة "الرياض" ، إن مدرب الزمالك طالب إدارة ناديه بالتفاوض مع مسئولي الهلال السعودى لضم السوري عمر خربين صاحب الـ 29 عامًا مهاجم بيراميدز السابق.

وأبدى كارتيرون إعجابه بضم السوري عمر خربين مهاجم الهلال السعودى وبيراميدز السابق، خاصة في النصف الثانى من الموسم الماضى مع الأخير.

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 ويستعد الزمالك لاستئناف الممتاز بمواجهة المصري في 6 أغسطس المقبل، وموقعة مرتقبة أمام الرجاء المغربي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في سبتمبر المقبل.

لمعرفة أسباب اهتمام كارتيرون بضم السوري عمر خربين إلى هجوم الزمالك هذا الصيف .. اضغط هنا

 

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