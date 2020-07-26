شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يهتم كارتيرون بضم السوري عمر خربين إلى هجوم الزمالك هذا الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الدولى السوري عمر خربين مهاجم الهلال السعودى، دائرة اهتمامات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب نادى الزمالك، بشكل رسمي بعدما طلب ضمه بحسب تقارير صحفية سعودية، لقيادة هجوم الأبيض حسبما أشارت صحيفة "الرياض" السعودية، إن مدرب الزمالك طالب إدارة ناديه بالتفاوض مع مسئولي الهلال السعودى لضم السوري عمر خربين صاحب الـ 29 عامًا مهاجم بيراميدز السابق.
وأبدى كارتيرون إعجابه بضم السوري عمر خربين مهاجم الهلال السعودى وبيراميدز السابق، خاصة في النصف الثانى من الموسم الماضى مع الأخير.
ويستعد الزمالك لاستئناف الدوري المصري الممتاز بمواجهة المصري في 6 أغسطس المقبل، وموقعة مرتقبة أمام الرجاء المغربي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في سبتمبر المقبل.
لمعرفة أسباب اهتمام كارتيرون بضم السوري عمر خربين إلى هجوم الزمالك هذا الصيف .. اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا يهتم كارتيرون بضم السوري عمر خربين إلى هجوم الزمالك هذا الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.