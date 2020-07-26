شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر مش لوحده.. نجوم من القطبين أغضبوا جماهيرهم بتصريحات "غريبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم ينجُ قطبا الكرة المصرية "الأهلي والزمالك" من تصريحات نجومهم التى أقل ما يقال عنها إنها "تصريحات غريبة" لما تحمل من مزاعم خطيرة تشوه صورة الفريقين أمام جماهيرهم، بل وفى القارة الأفريقية بشكل عام، وجاءت آخر تلك التصريحات من فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، الذى أكد خلالها أن الحكام الأفارقة جاملوا الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمقاولون العرب، بالإضافة إلى منتخب مصر فى التصفيات المؤهلة لمونديال العالم 90، مقابل حصول هؤلاء الحكام على مقابل مادى وعينى.

تصريحات فاروق جعفر أغضبت ملايين من نجوم الزمالك والفراعنة من جيل 90، وكذلك الجماهير التى استشعرت الحرج من تلك المزاعم التى فتحت عليهم باب جهنم من جماهير الفرق المنافسة، بل واستغلت بعض الفرق المنافسة فى الدول الإخرى تلك التصريحات لصالحها قبل خوض نصف نهائى ونهائى دورى أبطال أفريقيا فى نسختها الحالية؛ ولم يكن فاروق جعفر وحده الذى أطلق تلك التصريحات، فسبق وصرح بمثلها نجوم من القطبين نرصدهم فى الأسطر التالية..

فاروق جعفر يتحدث عن مجاملة الحكام الأفارقة للفرق المصرية والمنتخب

فجر فاروق جعفر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً: "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الإجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك" أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.

عادل هيكل: الأهلي حصل على كأس مصر عام 66 بـ"الرشوة"

وقال عادل هيكل حارس الأهلي الأسبق، إن المارد الأحمر حصل على بطولة كأس مصر عام 1966، بعد الفوز على الترسانة بنتيجة 1/ 0 بـ"الرشوة"، مؤكداً أن بعض لاعبى الترسانة "باعوا الماتش" بعد أن حصلوا على رشوة من مكتشف اللاعبين الراحل "عبده البقال".

وأضاف "هيكل"، خلال تصريحات تليفونية لبرنامج "اللعبة الحلوة" الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور، عبر شاشة "ltc"، أنه تم إيقاف 10 لاعبين من فريق الترسانة بعد اكتشاف المشير عبد الحكيم عامر رئيس اتحاد كرة القدم وقتها للأمر.

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إبراهيم حسن يعترف بوجود سحر داخل الزمالك

وفى مداخلة سابقة الإذاعة الشباب والرياضة، أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة السابق بالزمالك موسم 2012، أنه لاحظ وجود "أشياء غريبة" وتشققات فى جدران غرفة ملابس اللاعبين، الواقعة أسفل استاد حلمى زامورا، ولوحظ عليها كتابات غير مفهومة تشير إلى أعمال سحر وشعوذة.

أسامة نبيه يتحدث عن التفويت للزمالك

أثار أسامة نبيه، نجم الزمالك وغزل المحلة ومنتخب مصر السابق، علامات استفهام عديدة عندما قال فى تصريحاته مع الإعلامى سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت: "لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة فى نصف نهائى الكأس، وأتيحت لى فرص للتسجيل فى شباك ولكن قلبى لم يطاوعنى على التسجيل فى شباكه، وأتيحت لى فرصة للتسجيل فى مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها ابعدها حتى لا أسجل فى شباك الفريق الأبيض"، وتبرأ منه مسئولو المحلة ومسئولو الزمالك فى بيانات رسمية حينها.

مصطفى يونس: "رشاوى الأهرام" سر صدارة الأهلي الفترة الماضية

قال مصطفى يونس، خلال تصريحاته لبرنامج بـ"الورقة والقلم" عبر شاشة "النهار اليوم"، إن النادى الأحمر تربع على قمة كرة القدم فى مصر، وكان يعزف منفرداً، لفترة لأنه استطاع تفريغ جميع الأندية من اللاعبين، بسبب نفوذ "الأهرام" ورشاويها، قائلاً: "مفيش واحد ما ارتشاش ومخدش هدايا فى مصر من أولها لآخرها وساعة مرتضى منصور التى رفضها تشهد على ذلك".