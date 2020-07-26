شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 25 / 7 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت 25 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، مران قوي للزمالك قبل ودية دجلة غدًا

تدريبات خاصة لـ شيكابالا وأوباما وكاسونجو في الزمالك

خضع الثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف إبراهيم "أوباما" والكونغولي كاسونجو كابونجو ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبرنامج تدريبي خاص على هامش التدريبات الجماعية التي يخوضها الفريق حاليًا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وخصص الجهاز الفني للفريق برنامجًا تدريبيًا للثلاثي بالركض حول الملعب فترة أطول لزيادة معدلات اللياقة البدنية والحفاظ على الوزن المثالي لهم.

زيزو يغيب عن تدريبات الزمالك.. تعرف على السبب

حصل أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إذن من الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدير الفني باتريس كارتيرون بالغياب عن التدريبات الجماعية اليوم بسبب وجوده خارج القاهرة، حيث يتواجد زيزو برفقة أسرته في زيارة سريعة المنيا، ومن المقرر أن يتواجد زيزو مع الفريق غدًا في المباراة الودية أمام وادي دجلة التي تقام على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

آلام الظهر وراء غياب جنش عن ودية بيراميدز وتدريبات الزمالك

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كشف مصدر داخل فريق الزمالك، عن تعرض محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الفريق لآلام في الظهر قبل مباراة بيراميدز الودية بساعات وطلب من الجهاز الفني بقيادة كارتيرون استبعاده من المباراة بسبب شعوره بآلام مفاجئة في الظهر، وأدى محمود عبد الرحيم جنش تدريبات تأهيلية اليوم في صالة الجيمانزيوم بالنادي خلال تدريبات الزمالك اليوم، وفضل الجهاز الفني منح جنش راحة من التدريبات الجماعية لحين تماثله للشفاء تمامًا.

صور .. مران قوي للزمالك قبل ودية دجلة غدًا

خاض فريق الزمالك مرانًا قويًا اليوم في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة عقب عودة الفريق من الراحة استعدادًا لمباراة وادي دجلة الودية المقرر لها غدًا، قبل دخول الفريق في معسكر مغلق في برج العرب الاثنين المقبل، ضمن استعدادات الزمالك لمواجهة المصري يوم 6 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري، حيث أدى اللاعبون مرانًا بدنيًا قويًا فيما غاب محمود جنش حارس الزمالك عن المران الجماعي.

الزمالك يواجه وادى دجلة 4 أشواط × 30 دقيقة وديًا

اتفق الجهازان الفنيان للزمالك ووادى دجلة، على إقام المباراة الودية التى ستجمعهما غدًا الأحد على ملعب بتروسبورت، من 4 أشواط على أن يكون مدة الشوط الواحد 30 دقيقة، لتصبح مدة المباراة 120 دقيقة، يستطيع خلالها الفريقان تجربة أكبر عدد من اللاعبين ومنحهم فرصة أكبر للمشاركة لرفع معدل اللياقة البدنية، استعدادًا لاستئناف مباريات الدورى الممتاز.