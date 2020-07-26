أحمد شوبير: إعلان على بوابة نادى الزمالك بشطب عضوية أحمد عيد عبد الملك

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الإعلامي أحمد شوبير بوست من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك أكد خلاله شطب عضوية أحمد عيد عبد الملك في نادي الزمالك حيث أشار إلى وجود إعلان على بوابة النادي يتضمن ذلك حيث كتب: "منذ قليل.. إعلان على بوابة نادى الزمالك بشطب عضوية أحمد عيد الملك".



شوبير عن احمد عيد

من ناحية أخري تبرأ أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى السابق ومنتخب مصر، ومن تصريحات فاروق جعفر، وكتب شوبير عبر حسابه الشخصى على تويتر، "على مدى ست سنوات كاملة كابتن للنادى الأهلى وأيضا كنت كابتن لمنتخب مصر لم أجلس يوما مع حكم فى مباراة لا محليا ولا أفريقيا ولا دوليا".

وذلك بعدما أشعل فاروق جعفر، نجم وسط الزمالك السابق، حرب التصريحات بين نجوم الكرة المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما خرج جعفر بتصريحات مثيرة للجدل حول استعانة الأندية المصرية، وكذلك المنتخب، بالمجاملات التحكيمية من أجل تحقيق الفوز فى المواجهات الأفريقية، خاصة تلك التى تقام فى مصر وتحت الضغط الجماهيرى.

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وفجر فاروق جعفر ، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، وزعم أنه فى فترة الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية، مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى قائلاً، "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو الإقامة فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الاجتماع الفنى قبل المباراة ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

وأضاف فاروق جعفر في تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك"، أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، مشيرا إلى أن هناك هدفاً أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا تم مجاملته فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة"، على حد تعبيره.