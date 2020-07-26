حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 25 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 25 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة هامة أبرزها، اتحاد الكرة: الإمارات طلبت استضافة مباراة السوبر اتحاد الكرة: الإمارات طلبت استضافة مباراة السوبر.. ولم نحسم موعده النجم الساحلى يكشف للأهلى آخر مستجدات سداد غرامة الـ22 مليون جنيه الأهلي يرفض عودة "المغطس" فى غرفة ملابس الفريق زيزو يغيب عن تدريبات الزمالك.. تعرف على السبب اتحاد الكرة: لم نحسم المشاركة فى كأس العرب 2021 بقطر Advertisements آلام الظهر وراء غياب جنش عن ودية بيراميدز وتدريبات الزمالك صور .. مران قوي للزمالك قبل ودية دجلة غدًا جيرالدو يثير أزمة فى الأهلي بسبب "العرض التفصيل" قبل الرحيل الزمالك يواجه وادى دجلة 4 أشواط × 30 دقيقة وديًا

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