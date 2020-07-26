شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن لـ"فاروق جعفر ": كنا بنتحمل تواجدك فى الملعب ولا تضيع تعب جيل 90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه هشام يكن قائد فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق رسالة إلى فاروق جعفر عقب التصريحات المثيرة حول وجود مجاملة من قبل الحكام للأندية المصرية ومنتخب الفراعنة قائلا: "كنا بنتحمل تواجدك فى الملعب ولاتضيع تعب جيل 90 بسبب تصريحات غريبة".

وأضاف هشام يكن خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت أن تصريحات فاروق جعفر غير منطقية ولا يمكن لأى لاعب التحدث مع الحكم والجلوس معه ولكن يتم التعرف عليه يوم المباراة فقط وأن جميع البطولات التى حققها المنتخب المصرى بجهد وتعب اللاعبين.

وكان فجر فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً، "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الاجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك"، أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.