الامارات | بالصور.. أول ظهور لكيان ابنة محمد صلاح في احتفال الملك المصري ببطولات ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أول ظهور لكيان ابنة محمد صلاح في احتفال الملك المصري ببطولات ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر اللاعب المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي مجموعة من الصور الحديثة له ولعائلته وهم يحتفلون بالألقاب التي حققها الملك المصري مع ليفربول في آخر موسمين، وشهدت الصور أول ظهور لمولودة محمد صلاح الجديدة كيان، برفقه عائلة اللاعب.

وكان ليفربول قد توج بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 19 عاماً بقيادة كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب، التي أعادت الفريق إلى سكة البطولات بتحقيق أربعة ألقاب في موسمين.

وظهر محمد صلاح خلال مجموعة الصور هو وعائلته في ملعب الأنفليد مع الأربعة كؤوس وهي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وبطولة العالم للأندية والدوري الإنجليزي، وتواجدت زوجة محمد صلاح، ومكة وكيان التي تواجدت لأول مرة في حسابات اللاعب الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي منذ أن ولدت من عام تقريباً.

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