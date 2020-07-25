شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يحذر الخطيب: بطولات الزمالك حلال 100% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، التلميحات التي يرددها البعض بالتشكيك في بطولات الزمالك الأفريقية والربط بينها وبين تصريحات فاروق جعفر، التي شغلت الرأي العام الرياضي على مدار الـ48 ساعة الماضية.

ووصف منصور بطولات الزمالك بالتاريخية، وقال إن كل بطولات الزمالك حلال بنسبة 100%، مضيفا أن البطولات التي حققها المارد الأبيض في عهد فاروق جعفر كانت عامي 1984 و1986، وهاتان البطولتان بالذات فاز بها الفريق بشق الأنفس خارج القاهرة بفوز تاريخي في مباراتي العودة.

وحذر منصور، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، من إشعال فتنة جماهيرية بين الأهلي والزمالك، وطالبه بإنهاء عمل الكتائب الإلكترونية التي تشن هجوما على الزمالك ونجومه ورموزه، وقال إنه سيتصدى وسيقف بكل قوة لكل من يتجاوز ضد الزمالك.