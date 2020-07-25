شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاته ينضم إلى قناة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت قناة الأهلي، السبت، عن انضمام حسن شحاتة نجم الزمالك السابق والمدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، إلى طاقم عمل القناة في ثوبها الجديد، بعد إنهاء كل الإجراءات التعاقدية.

وتنطلق قناه النادي الأهلي، الإثنين المقبل، في الساعة السادسة مساء، بعد الانتهاء من أعمال التطوير التي شهدتها المحطة على مدار أكثر من 3 شهور.

وستنطلق القناة ببرنامج صباحي من تقديم نهاوند سري وكريم كوجاك، وكذلك برنامج إخباري خاص بالصحافة وكواليس التتش، من تقديم أمير هشام ومحمد سعيد، ثم بعد ذلك برنامج السادسة من تقديم سارة محسن وأحمد سمير، ثم البرنامج المسائي «البيت الكبير»، من تقديم هاني رمزي وسهام صالح، بالإضافة لاستمرار برنامج الأشبال من تقديم أسامة حسني.

ويعود مصطفى عبده «المجري» لأحضان القناة بعد فترة غياب لسنوات، ببرنامج أسبوعي، كما يستمر عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي في تقديم برنامج ملك وكتابة، بينما يقود أيمن شوقي الاستوديو التحليلي الخاص بالقناة، في تجربة جديدة يتوقع الجميع داخل القناة نجاحها.

فيما رفض محمود الخطيب، رئيس النادي، رحيل إسلام الشاطر، وتم الاتفاق معه على تقديم برنامح حصاد أسبوعي، وأخيرًا برنامج خط أحمر، ويقدمه محمد فارس وأحمد أسامة، كما تعاقدت القناة مع العديد من المحللين، وهم: محمد يوسف وشريف عبدالمنعم وهاني العجيزي وأسامة حسني وعلاء ميهوب وعادل مصطفى.

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