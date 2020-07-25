شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مقلد: الجمعية العمومية للزمالك لم تقام إلا في عهد مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
فجر علاء مقلد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاجأة كبيرة فيما يتعلق بالجمعيات العمومية السابقة على مدار الإدارات المختلفة لنادي الزمالك.
وقال مقلد في تصريحات عبر قناة الزمالك «قبل كده في الزمالك لم تكن هناك جمعية عمومية حقيقية، كانت الإدارات السابقة بتعمل الجمعية العمومية قبل صلاة المغرب مباشرة، أو في التاسعة صباحًا وهو ما كان يحدث في مختلف الأندية أيضًا»
وأكمل «الجمعية العمومية الحقيقية لم تقام إلا في عهد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وهو حريص بشدة على إقامة الجمعية العمومية»
وأضاف «إدارة الزمالك تقوم بتوقيع عقوبة مالية على أي عضو لا يحضر الجمعية العمومية وهو ما يؤكد حرص مجلس الإدارة على إقامة الجمعية العمومية بأعداد كبيرة».
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