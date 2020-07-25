شكرا لقرائتكم خبر عن «تعاطى حبوب الصراحة».. مرتضى منصور: فاروق جعفر زي فؤاد المهندس في «أرض النفاق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وصف المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك فاروق جعفر بالفنان الراحل فؤاد المهندس في فيلمه الشهير «أرض النفاق»، مؤكدا أن فاروق جعفر تعاطى حبوب الشجاعة والصراحة مثل فؤاد المهندس، وأدلى بتصريحات مثيرة للجدل لا تعبر إلا عن وجهة نظره الشخصية فقط ولا تعبر عن نادي الزمالك تماما.

وأبدى رئيس القلعة البيضاء، استياءه من الحملة الشرسة التي تعرض لها جعفر على مواقع التواصل الاجتماعي من قلة مأجورة من الكتائب الإلكترونية التابعة للنادي الأهلي، حسب وصفه، والتي اختزلت تصريحات جعفر عن واقعة محددة تعرض لها دون أن يكشف عنها وقاموا بتعميمها على العديد من الاندية ومنتخب مصر.