شكرا لقرائتكم خبر عن «النني» يسجل في مباراة بشكتاش الأخيرة بالدوري التركي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق بشكتاش فوزًا كبيرًا على نظيره جينتشلاربيرليجي، بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من الدوري التركي لكرة القدم.

وقاد الدولي المصري محمد النني فريقه بشكتاش للفوز بعدما نجح في تسجيل هدف فريقه الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 81 من زمن أحداث الشوط الثاني.

وكان بشكتاش تقدم في الدقيقة 52 عن طريق أتيبا هاتشنسون من ضربة جزاء، قبل أن يحرز عبدالله ديابي الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وتعد هذه المباراة الأخيرة للنني بعد نهاية الموسم في الدوري التركي، حيث اختتم بشكتاش موسمه في المركز الثالث برصيد 62 نقطة.

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