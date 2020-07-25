جلسة خاصة للاعبات سلة الزمالك «سيدات» لتحفيزهن للمرحلة المقبلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب خاض الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بنادي الزمالك، تدريباته بالجري حول الملعب بالتراك ثم استكمل تدريبات الأحمال البدنية وتنفيذ بعض التمارين الخاصة. ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة مصطفي هدهود، خطة الإعداد للمرحلة المقبله استعدادا لاستئناف مباريات الدوري وكأس مصر. كما عقد الجهاز الفني اجتماعا بحضور فتحي شحاتة رئيس الجهاز، وأحمد عبدالفتاح عضو مجلس إدارة النادي، ولاعبات الفريق وتمت مناقشة الفترة المقبلة وحث الفريق على تحقيق الفوز وحصد البطولات. وحرص مصطفي هدهود المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي الزمالك، على متابعة الحالة الصحية الخاصة بندي ونوران الجيزي لاعبتي الفريق اللتين أصيبتا بفيروس كورونا. وأكد المدير الفني لسلة السيدات، حرصه الشديد هو والجهاز الطبي على متابعة حالات اللاعبات ومنح الثنائي المصاب إجازة مفتوحة لحين اكتمال شفائهم. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 91,583

تعافي 32,903

وفيات 4,558

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