شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيومي يعلق على تصريحات فاروق جعفر: «أسوأ من كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
علق خالد بيومي، المحلل الرياضي وعضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي الأسبق، على التصريحات المثيرة التي أطلقها فاروق جعفر لاعب الزمالك المعتزل بشأن مجاملة بعض حكام أفريقيا للمنتخب القومي والأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية.
وقال فاروق جعفر في تصريحات على قناة نادي الزمالك، إن منتخب مصر تأهل إلى نهائيات كأس العالم 1990 بالمجاملات التحكيمية، كما أكد أن الأندية المصرية في فترة الثمانينيات كان الحكام يجاملونها بمنحها ركلات جزاء أو طرد للاعبين المُنافسين.
وقال خالد بيومي في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الأسوأ من كورونا كلام كابتن فاروق جعفر».
واختتم: «ارحمونا يرحمكم الله».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
91,583
-
تعافي
32,903
-
وفيات
4,558
كانت هذه تفاصيل خبر خالد بيومي يعلق على تصريحات فاروق جعفر: «أسوأ من كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.