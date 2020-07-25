شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيومي يعلق على تصريحات فاروق جعفر: «أسوأ من كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق خالد بيومي، المحلل الرياضي وعضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي الأسبق، على التصريحات المثيرة التي أطلقها فاروق جعفر لاعب الزمالك المعتزل بشأن مجاملة بعض حكام أفريقيا للمنتخب القومي والأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية.

وقال فاروق جعفر في تصريحات على قناة نادي الزمالك، إن منتخب مصر تأهل إلى نهائيات كأس العالم 1990 بالمجاملات التحكيمية، كما أكد أن الأندية المصرية في فترة الثمانينيات كان الحكام يجاملونها بمنحها ركلات جزاء أو طرد للاعبين المُنافسين.

وقال خالد بيومي في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الأسوأ من كورونا كلام كابتن فاروق جعفر».

واختتم: «ارحمونا يرحمكم الله».