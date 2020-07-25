شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد: نخطط لظهور يليق بقيمة مصر في قرعة المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب



لا صوت يعلو علي صوت قرعة مونديال اليد ، منذ إعلان الاتحاد الدولي عن موعد القرعة والمقرر لها ٥ سبتمبر المقبل بمتحف الحضارات بمنطقة عين الصيرة استعدادا لانطلاق المونديال في يناير القادم بمشاركة ٣٢ دولة .. ومن جانبه أكد المهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد أن الاستعدادات قائمة علي قدم وساق للمونديال ، وأشار إلي أن القرعة هي الاختبار الاول وشرارة الانطلاق التي ستخطف أنظار العالم الذى ستتحول مصر إلي بؤرة اهتمامه، وشدد علي أن الدولة تدعم المونديال بكل طاقتها وبكل قوتها لان الجميع يعي اهميته جيدا كونه الحدث الأبرز علي الساحة الرياضية العالمية خلال الفترة المقبلة ، وأشار إلي أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي يتابعان حركة العمل بشكل يومي بالإضافة إلي الاجتماعات الدورية للخروج بالشكل الأمثل ، ويقدمان كل سبل الدعم المادي والمعنوي ، وللامانة الدولة وفرت لبن العصفور .

واوضح نصر أن الجميع يتكاتف ويعمل بكل ما أوتي من قوة لظهور مصر بنيولوك حضاري يخطف أنظار العالم خاصة أن المونديال لأول مرة في التاريخ يقام بمشاركة ٣٢ دولة ، وربما لآخر مرة سيكون من تنظيم دولة واحدة وهو اختبار حقيقي لقدرات مصر العظيمة التي نثق تماما في قدرتها علي استضافة اكبر الأحداث العالمية في مختلف الألعاب وخاصة عندما يكون مونديال الكبار للعبة الشعبية الثانية علي مستوي العالم ، وللعلم اخر مونديال كان بمشاركة دولتين من الدولي العظمي هما المانيا والدنمارك وهو دليل جديد علي ثقة العالم في مصر .

وعن القرعة أكد نصر أن هناك مفاجات نخطط لها من أجل نيل رضا ضيوف مصر وتعبير ام الدنيا عن نفسها في ظل عصر النهضة الذي نعيشه جميعا مع الرئيس السيسي ، وأشار إلي أن متحف الحضارات تم اختياره بعناية وهو مكان راقي وجديد لم يستضف مناسبات كبري من قبل ونحن نحرص علي أن يقدم مونديال اليد كل جديد للعالم ويعكس صورة مصر العظيمة بشكل مختلف ويقدمها كما أكدت من بنيولوك حضاري جديد .