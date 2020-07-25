شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو حرس الحدود يخضعون للمسحة السادسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم والجهاز الفنى، للمسحة السادسة الخاصة بفيروس كورونا بمحل إقامة معسكر الفريق بالإسكندرية ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز.

ويلاقى حرس الحدود نظيره المصرى البورسعيدى ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ18 من بطولة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها يوم 10 أغسطيس المقبل على ملعب استاد السويس ويحتل الحرس المركز الثانى العشر بجدول ترتيب بطولة برصيد 19 نقطة.

وحقق فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم الفوز على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب المكس ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.