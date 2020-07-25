شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الزمالك «سيدات» يواصل تدريباته استعدادًا لاستئناف الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم، السبت، بالجري بالتراك تحت قيادة إيهاب محمد على المدير الفني للفريق بسبب وجود إصلاحات بالصالة.
كما خضع الفريق لتدريبات في صالة الجيمانيزيوم لاستكمال البرنامج التأهيلي الخاص باللاعبات استعدادا لاستئناف مباريات الدوري.
ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته في السادسة مساء غدٍ، الأحد، بمركز شباب الجزيرة.
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