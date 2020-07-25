شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة لفريق يد الزمالك «سيدات» قبل المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص قاسم إبراهيم، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الزمالك، على عقد جلسه مع اللاعبات قبل بدء مران اليوم، السبت بالملعب المفتوح.

وشهد التدريب تحسن حالة سهيلة خالد، التي كانت تعاني شدا في العضلة الضامة وخضعت للاختبار الطبي اليوم وفضل الجهاز الفني منحها راحة من التدريبات.

كما منح قاسم إبراهيم اللاعبات راحة من التدريبات يومي الأحد والإثنين لإقامة الجمعية العمومية للنادي.

فريق اليد سيدات الزمالك خاض تدريباته وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لتفادي إصابة أي فرد من المنظومة بفيروس كورونا.