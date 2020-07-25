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المقاصة يواجه الإسماعيلي وديا ..غدا  

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مباراة ودية في الخامسة مساء غد الأحد أمام فريق الإسماعيلي بملعب إستاد الإسماعيلية، وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات الدوري.

واختتم فريق المقاصة تحضيراته لودية الإسماعيلي بعمل تقسيمة "تراي ماتش" بين اللاعبين، على هامش المران الذي خاضه الفريق اليوم بمعسكره المغلق المقام منذ السبت الماضي بمدينة الإسماعيلية.

وشهدت التقسيمة حماسا وروحا عالية من كافة لاعبي الفريق، وحرص إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة على إيقاف التقسيمة عدة مرات لتوجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين وشرح بعض الأساليب التكتيكية المنتظر تنفيذها في ودية الإسماعيلي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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