شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق رسمي من مرتضى منصور على تصريحات فاروق جعفر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي للزمالك الزج باسم ناديه في أي أزمات متعلقة بتصريحات فاروق جعفر الأخيرة والتى أكد أنها تعبرعن قائلها فقط.

وقال منصور، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم«، فاروق جعفر ليس عضوا بمجلس الزمالك وليس مسؤول رسمي داخل النادي وتصريحاته الشخصية تخصه وحده، وإن كل ما قاله ليس صحيح بالمرة فيما يخص مجاملة التحكيم الإفريقي للزمالك.

وشدد منصور على أن بطولات الزمالك بجهد وعرق اللاعبين وكل الألقاب التي حصل عليها الأبيض بجهد وليس بمجاملة احد مثل أندية أخرى.

وشكك رئيس القلعة البيضاء في مجاملة الزمالك في أي لاعب على مدار تاريخه الأفريقي، سواء في عصر فاروق جعفر أو قبله أو بعده وتحدى أن يثبت أي إنسان عاقل أن الزمالك تمت مجاملته أفريقيا بأي شكل من الأشكال.