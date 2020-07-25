شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان: يطالب عمومية الزمالك برفض الميزانية بسبب العجز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد سليمان مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق والمرشح السابق على رئاسة الزمالك، إن أعضاء الزمالك دفعوا 450 مليون في فرع أكتوبر ولم يتم إنشاء أي شئ، في غياب تام لأعضاء مجلس إدارة الزمالك ولا يوجد أي دور لهم.

وأضاف سليمان في فيديو بثه على صفحته الشخصية بفيس بوك أن المدير المالي للنادي مسؤول جنائيًا وهناك إهدار مال عام يحدث في الزمالك وكان يقال إن هناك فائض في الميزانية تصل لـ 150 مليون جنيه لكن الحقيقة وفقا للميزانية إن الزمالك مديون باكثر من نصف مليار جنيه.

وطالب أحمد سليمان الجمعية العمومية، ونجوم الزمالك على التحرك لإنقاذ نادي الزمالك على حد قوله، وحث أعضاء الجمعية العمومية على رفض الميزانية.

وكان الزمالك قد أنهى السبت، الاستعدادات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية لاعتماد ميزانية النادى التى ستقام على مدار غدا، الأحد، وبعد غد الإثنين، حيث ستقوم الإدارة التنفيذية لنادى الزمالك بالإشراف وتنفيذ ومتابعة إجراءات الاستعداد للعمومية ومنها تعليق اللافتات الخاصة بدخول الأعضاء من باب جامعة الدول العربية والخروج من باب حمام السباحة خلال الجمعية العمومية لتفادى التكدس والتزاحم على الأبواب، كما قام المجلس بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها من الآن على جانبى باب نادى الزمالك، الذى يطل على شارع جامعة الدول العربية.