شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: شطب عضوية أحمد عيد عبدالملك من نادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإعلامي أحمد شوبير، أن نادي الزمالك قام بشطب عضوية أحمد عيدعبدالملك، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك». وكتب شوبير على صفحته بـ«فيس بوك» :«منذ قليل: إعلان على بوابة نادي الزمالك بشطب عضوية أحمد عيد عبدالملك». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 91,583

تعافي 32,903

وفيات 4,558

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