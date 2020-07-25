شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خاصة من أستون فيلا لـ«تريزيجيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه نادى أستون فيلا الإنجليزي، رسالة لمحمود حسن تريزيجيه، نجم الفريق، ، قبل المباراة المصيرية ضد وست هام غدًا، في الجولة الأخيرة من البريميرليج.

ونشر الحساب الرسمي لنادى أستون فيلا عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مجموعة من أهداف تريزيجيه الحاسمة، وكتب عليها، « موسم خيالي ولحظات لا تنسى لرجل الأوقات الصعبة».

ويحتل أستون فيلا المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري لإنجليزي، برصيد 34 نقطة، قبل مواجهته الهامة والمصيرية مع وست هام في الجولة الأخيرة بالبريميرليج، ويحتاج الفريق لتحقيق التعادل على الأقل لضمان البقاء بالدوري الموسم المقبل.