شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة الإيطالي يكشف موعد عودة الجماهير للمدرجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وزير الرياضة الإيطالى فينشنزو سبادافورا أن بلاده ربما تسمح بعودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم فى سبتمبر المقبل، إذا ما سمح الوضع الصحى بذلك، موضحًا أن الأعداد فى البداية ستكون محدودة.

عادت مباريات دورى الدرجتين الأعلى فى إيطاليا فى يونيو الماضى بعد توقف استمر لنحو ثلاثة أشهر بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد، لكن جميع المباريات حتى الآن أقيمت خلف أبواب مغلقة ودون أى حضور جماهيرى خوفا من انتشار العدوى بالفيروس.

وقال وزير الرياضة فى مقابلة مع التليفزيون الرسمى الإيطالى: «إذا سمح المنحنى الوبائى، سيكون بوسع الجماهير العودة إلى الملاعب فى سبتمبر».

وأضاف الوزير الإيطالى: «بالتأكيد لا يمكننا السماح بامتلاء الملاعب كما كان الحال من قبل، لكن سيتعين علينا الالتزام بمجموعة كاملة من الإجراءات التى يجرى حاليا دراستها».

واختتمت منافسات الجولة الـ35 من الدورى الإيطالى، مساء الخميس الماضى، بتحقيق فريق لاتسيو فوزا ثمينا على ضيفه فريق كاليارى، بنتيجة 2 -1 فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب «أولمبيكو».

وفشل يوفنتوس فى حسم تتويجه بلقب الدورى الإيطالى هذا الموسم بعد خسارته المفاجئة أمام مضيفه فريق أودينيزى، بنتيجة 1- 2، فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب «الفريولى»، ليتوقف رصيد اليوفى عند 80 نقطة، متفوقا بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه فريق أتالانتا، صاحب المركز الثانى برصيد 74 نقطة.

وحل فريق أتالانتا، مفاجأة الموسم، فى المركز الثانى برصيد 74 نقطة، بعد الفوز الصعب على بولونيا بهدف دون رد، بينما يأتى فريق إنتر ميلان فى المركز الثالث برصيد 73 نقطة، بعد أن تعادل على ملعبه «جوسيبى مياتزا» أمام فيورنتينا سلبيا.

فيما يحتل لاتسيو المركز الرابع برصيد 72 نقطة، بعد أن حقق فوزا مثيرا على نظيره كاليارى 2-1.

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ويحتل فريق روما المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 61 نقطة بعد الفوز الكاسح على مضيفه سبال بستة أهداف مقابل هدف.

ميلان يحتل المركز السادس برصيد 59 نقطة، عقب الفوز 2-1 مساء الثلاثاء على مضيفه ساسولو، فيما يحتل نابولى المركز السادس برصيد 56 نقطة بعد أن سقط فى فخ الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام بارما.

وهبط فريق بريشيا لدورى الدرجة الثانية كثانى الهابطين بعد فريق سبال بعد خسارته أمام فريق ليتشى بنتيجة 1- 3.