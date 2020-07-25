شكرا لقرائتكم خبر عن وليامز تستثمر في الكرة النسائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعتزم مجموعة من المشاهير من بينهم نجمة التنس الأمريكية المخضرمة، سيرينا وليامز، الاستثمار فى فريق جديد فى لوس أنجلوس، بهدف اللحاق بموسم 2022 من دورى كرة القدم للسيدات فى أمريكا.

وانضمت وليامز إلى عدد من المشاهير فى هذا الاستثمار، من بينهم الممثلة ناتالى بورتمان الفائزة بجائزة أوسكار.

ولم يتحدد بعد اسم الفريق أو مقره الرسمى، لكن المجموعة المالكة علقت بالقول «مدينة الملائكة».

وحتى الآن، لا تضم كاليفورنيا فريقا بدورى كرة القدم الأمريكية للسيدات.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، تضم المجموعة الاستثمارية، الممثلات إيفا لونجوريا وجنيفر جارنر وأوزو ادوبا وجيسيكا شاستاين وأمريكا فيريرا.

فى سياق آخر، أكد اتحادا اللاعبين واللاعبات للتنس، أنهما قررا إلغاء كل بطولاتهما بالصين فى 2020، ومن بينها البطولة الختامية لموسم تنس السيدات، بعد قرار البلاد بحظر استضافة أى بطولة دولية بسبب جائحة كورونا.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة، وهى أعلى سلطة رياضية فى الصين، أنها ستكتفى بإقامة تجارب دورة الألعاب الشتوية بكين 2022 فى العام الحالى.

وكان الاتحادان يأملان فى استثناء بطولاتهما من هذا القرار، إذ يرغبان فى إقامة أكبر عدد من البطولات فى الموسم الذى تأثر بسبب الجائحة، لكنهما أصدرا بيانين منفصلين فى غضون دقائق، للإعلان عن استسلامهما للأمر الواقع.

وقال ستيف سايمون الرئيس التنفيذى لاتحاد اللاعبات «نشعر بخيبة أمل، لعدم إقامة بطولاتنا فى الصين هذا العام».

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ووضع اتحاد اللاعبات، 7 بطولات فى الصين، فى الجدول المبدئى لما تبقى من عام 2020، ومن بينها البطولة الختامية لموسم تنس السيدات.

فيما ألغى اتحاد اللاعبين، بطولات شنجهاى للأساتذة والصين المفتوحة فى بكين، وتشينجدو المفتوحة وبطولة تشوهاى فى 2020.

وقال أندريا جاودنزى رئيس اتحاد اللاعبين «من المحزن أن نعلن عدم إقامة بطولات اللاعبين المحترفين فى الصين هذا العام».

وأضاف: «نحترم قرار الحكومة الصينية لفعل ما هو فى صالح البلاد، استجابة لهذا الوضع العالمى الذى لا سابق له».