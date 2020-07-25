شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يضم نجم يد الأهلي السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مسؤولو كرة اليد بنادي طلائع الجيش، في التعاقد مع محمد إبراهيم لاعب النادي الأهلي الأسبق، بعقد يمتد لمدة عامين. وتعاقد «إبراهيم» مع الفريق العسكري عقب نهاية تعاقده مع العربي القطري والذي توج رفقته ببطولة آسيا. وينتظر اللاعب والنادي طرح العقود الجديدة من قبل الاتحاد المصري لكرة اليد لإتمام الصفقة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 91,583

تعافي 32,903

وفيات 4,558

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلائع الجيش يضم نجم يد الأهلي السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.