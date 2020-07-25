شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يواجه قراصنة الاتحاد السكندري بالإجراءات القانونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بأنه لن يتهاون مطلقاً مع أي جهة أو أشخاص تقوم بأستغلال أسم أو شعار النادى دون وجه حق، وأن مثل هذه القرصنة سوف تواجه بكل حزم وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع مستغلى شعار واسم النادى، وكذلك ستتم مطالبتهم بتعويضات كبيرة وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن.

وعلمت إدارة النادى أن أحد الأشخاص قام باستغلال اسم نادى الاتحاد السكندرى وقام بإنشاء أكاديمية بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة تحت اسم «جرين ستار» دون أي سند أو تصريح من إدارة نادى الاتحاد السكندرى ودون وجه حق، كما تقاضى هذا الشخص أموال من أولياء أمور الناشئين الذين يترددون على هذا النادى مُعتقدين أنه يتبع منظومة الاتحاد السكندرى.

وبناء عليه فقد قام النادى بإبلاغ وزارة الشباب والرياضة بخطاب رسمي بهذا الانتهاك للحقوق الخاصة بنادى الاتحاد السكندرى، وكذلك مديرية الشباب والرياضة والجهات الأمنية المعنية ضد هذا الشخص، حيث توجهت الإدارة القانونية بالنادى لمدينة القاهرة لأثبات الحالة واتخاذ اللازم، كذلك هناك ناد آخر تحت اسم «الاتحاد الرياضى– فرع القاهرة» يقوم بمثل هذه الانتهاكات لحقوق النادى، بالإضافة لبعض أكاديميات كرة القدم غير الرسمية التي تستغل اسم وشعار نادى الاتحاد السكندرى بمنطقتي شرق وغرب الإسكندرية، جار اتخاذ الإجراءات القانونية معهم أيضاً.

وقد فوض مجلس إدارة النادى الكابتن إمام محمدين، رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء أكاديميات باسم نادى الاتحاد السكندرى بمختلف محافظات الجمهورية، لاستقطاب العناصر المميزة والواعدة من هذه الأكاديميات لدعم جميع فرق الناشئين بالنادى.