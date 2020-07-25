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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاسنهوتل يشيد بمستوى انغز هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
اشاد المدير الفني لنادي ساوثامبتون رالف هاسنهوتل بالامكانيات الكبيرة التي يمتلكها المهاجم داني انغز.
وقال هاسنهوتل في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس :"من المؤكد أنه سيكون من الصعب تسجيل 20 هدفًا لساوثامبتون بدلا من ليفربول أو مانشستر يونايتد أو تشيلسي أو أيا كان".
وتابع المدرب النمساوي تصريحه:"لذا من المؤكد أن الثناء عليه بعدما فعله لنا - كان النادي يعاني في منطقة الهبوط لفترة طويلة، هذا يظهر كم هو جيد ومدى أدائه هذا الموسم".
وتمكن انغز من تسجيل 21 هدف في 37 مباراة شارك فيها هذا الموسم.
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