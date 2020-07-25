- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توشاك:الأمور لا تسير على ما يرام مع بايل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
طالب المدرب جون توشاك مواطنه غاريث بايل التوصل الى حل نهائي مع ريال مدريد.
وقال توشاك في تصريحات لصحيفة ماركا:"الأمور لا تسير على ما يرام مع بايل ولدى المدرب أفكار أخرى، ولكن عليه الجلوس والتحدث معه، أعتقد أنه يجب أن يكون هناك نوع من الحوار، لا أعتقد أن الكثير من الناس في ريال مدريد راضون عن التعليقات التي جاءت من الأشخاص الذين يمثلونه".
وتابع:"أود أن أرى غاريث يتحدث أكثر قليلًا عن نفسه وأعتقد أن الكثير من الناس في إسبانيا سيحبون ذلك أيضًا، عندما يخرج وكيل أعماله ويقول إن لديه عامين آخرين في العقد، فإنه بالتأكيد ليس هو الطريق الصحيح الذي سأسلكه".
كانت هذه تفاصيل خبر توشاك:الأمور لا تسير على ما يرام مع بايل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.