توشاك:الأمور لا تسير على ما يرام مع بايل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

طالب المدرب ​جون توشاك​ مواطنه ​غاريث بايل​ التوصل الى حل نهائي مع ​ريال مدريد​.



وقال توشاك في تصريحات لصحيفة ماركا:"الأمور لا تسير على ما يرام مع بايل ولدى المدرب أفكار أخرى، ولكن عليه الجلوس والتحدث معه، أعتقد أنه يجب أن يكون هناك نوع من الحوار، لا أعتقد أن الكثير من الناس في ريال مدريد راضون عن التعليقات التي جاءت من الأشخاص الذين يمثلونه".

وتابع:"أود أن أرى غاريث يتحدث أكثر قليلًا عن نفسه وأعتقد أن الكثير من الناس في إسبانيا سيحبون ذلك أيضًا، عندما يخرج وكيل أعماله ويقول إن لديه عامين آخرين في العقد، فإنه بالتأكيد ليس هو الطريق الصحيح الذي سأسلكه".