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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتيتا: نايلز يتمتع بجودة لا تصدق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
اكد المدير الفني لنادي ارسنال مايكل ارتيتا الابقاء على خدمات اللاعب الانكليزي أينسلي ميتلاند نايلز
وقال ارتيتا في تصريحات صحفية:"إنه لاعب يمكنه اللعب في العديد من المراكز المختلفة ، لقد ناقشنا الأشياء في رأيي أنه يمكنه التحسن أو التكيف مع لعبته لأنه يتمتع بجودة لا تصدق".
وتابع المدرب الاسباني تصريحه :"لديه كل الجودة التي تحتاجها لتكون لاعب كرة قدم للعب على أعلى مستوى ويحتاج فقط للقيام بذلك بطريقة أكثر اتساقًا بقليل ، لكنه شخص يمكنه التكيف مع أي مركز أيضًا".
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