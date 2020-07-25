ارتيتا: نايلز يتمتع بجودة لا تصدق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

اكد المدير الفني لنادي ​ارسنال​ ​مايكل ارتيتا​ الابقاء على خدمات اللاعب الانكليزي أينسلي ميتلاند نايلز



وقال ارتيتا في تصريحات صحفية:"إنه لاعب يمكنه اللعب في العديد من المراكز المختلفة ، لقد ناقشنا الأشياء في رأيي أنه يمكنه التحسن أو التكيف مع لعبته لأنه يتمتع بجودة لا تصدق".

وتابع المدرب الاسباني تصريحه :"لديه كل الجودة التي تحتاجها لتكون لاعب كرة قدم للعب على أعلى مستوى ويحتاج فقط للقيام بذلك بطريقة أكثر اتساقًا بقليل ، لكنه شخص يمكنه التكيف مع أي مركز أيضًا".