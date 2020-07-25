شكرا لقرائتكم أحمد جمال: جعفر كان يقصد الأهلي وليه مفيش حد أتكلم على تصريحات هيكل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد جمال مقدم برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن فاروق جعفر كابتن القلعة البيضاء التاريخي، كان يقصد النادي الأهلي بشأن تصريحات مجاملات الحكام الأفارقة وليس نادي الزمالك فقط.

أضاف أحمد جمال في مقدمة برنامجه المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "الناس من إمبارح عمالة بتقطع كلام فاروق جعفر حسب مصلحتها الشخصية، فهو لم يتحدث عن الزمالك بل كان يتحدث عن الأهلي وباقي الأندية بالكامل".

أوضح أحمد جمال: "لو الزمالك بيتجامل كان زمانه نادي القرن وفاز بالبطولات أكثر في الفترة السابقة طالما التحكيم بيجامل الأبيض.

Advertisements

وتابع جمال حديثه: "الأهلي والزمالك أنفسهما تعرضا للظلم أمام أفريكا سبور، كما أن جيل 90 محفور في قلوبنا ونزلنا فرحنا وبكينا بصعودنا للمونديال في عام 89".

وتساءا أحمد جمال: "كابتن عادل هيكل أتكلم عن الحكام والفساد التحكيمي بس ما حدش أتكلم، كما أن مجدي عبد الغني لما أتكلم عن فتح أبواب اتحاد الكرة لتسجيل صفقات بعينها ماحدش قال حاجة".