شكرا لقرائتكم أحمد رمزي: الزمالك نادي القرن بلا جدال.. ومعايير الاتحاد الأفريقي ‏مضحكة ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد رمزي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن القلعة البيضاء ‏ الأحق بلقب نادي القرن في أفريقيا بلا جدال، وقال رمزي خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:" قولا واحدا وقول الفصل نادي الزمالك هو نادي القرن ولا مجال للشك في هذا الأمر ولا يعنيني الخوض في التفاصيل ".‏

أضاف:" معايير الاتحاد الأفريقي الذي وضعها لتحديد نادي القرن أراها ‏مثيرة للضحك والسخرية وهي من حرمتنا من اللقب".‏

تابع أحمد رمزي تصريحاته:" إذا كان القانون يسمح لنا فعلينا نشر شعار نادي ‏القرن الحقيقي في كل مكان، ومحدش ينسي إننا أول نادي تأهل لكأس العالم بس حظنا ان البطولة اتلغت.

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ووجه أحمد رمزي رسالة للمستشار مرتضى منصور "ما تتعرض حاليا من هجوم طبيعي بعد الفوز ببطولتين في أسبوع من الأهلي والترجي".

وشدد: "كل ما أكون مضايق أتفرج على فرحة عبد الله جمعه والزمالك بالسوبر المصري من الأهلي لأنه فرحة متروكة لمشاعر اللاعب وانتصاره وهذه هي كرة القدم".

واختتم تصريحاته: "الأهلي نادي القرن ونادي عظيم لكن من حقنا أن ندافع عن حقنا في لقب القرن".