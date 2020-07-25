شكرا لقرائتكم مقلد: مجالس الزمالك السابقة كانت تدعو العمومية في رمضان حتى لا يأتي أحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن مجلس الإدارة الحالي برئاسة مرتضى منصور حريص على مشاركة الأعضاء في أعمال الجمعية العمومية العادية المقررة غداً.

أضاف علاء مقلد خلال لقاء معه بقناة الزمالك الفضائية: "مجالس إدارات الزمالك في السابق كانت تدعو الجمعية العمومية قبل الإفطار في رمضان وفي التاسعة صباحا ببعض الأوقات حتى لا يأتي أحد لنقل صلاحيتها لمجلس الإدارة وقتها".

تابع علاء مقلد: "لم يأتي مجلس إدارة سابق بجمعية عمومية حقيقة عكس مرتضى منصور فهو حريص على التجاوب مع الأعضاء ويصر على تواجد الناس بالكامل".

وتحدث المدير التنفيذي لنادي الزمالك عن الفريق الكروي الأول مؤكداً أن هناك حالة من الالتزام والانضباط داخل صفوف الفريق تعود بالنفع على اللاعبين والنتائج التي يحققها مشدداً على أن المدير الفني واللاعبين يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق نتائج إيجابية لصالح القلعة البيضاء والجماهير التي تساندنا من كافة بقاع مصر.

أكد أحمد جمال مقدم برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن فاروق جعفر كابتن القلعة البيضاء التاريخي، كان يقصد النادي الأهلي بشأن تصريحات مجاملات الحكام الأفارقة وليس نادي الزمالك فقط.

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أضاف أحمد جمال في مقدمة برنامجه المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "الناس من إمبارح عمالة بتقطع كلام فاروق جعفر حسب مصلحتها الشخصية، فهو لم يتحدث عن الزمالك بل كان يتحدث عن الأهلي وباقي الأندية بالكامل".

أوضح أحمد جمال: "لو الزمالك بيتجامل كان زمانه نادي القرن وفاز بالبطولات أكثر في الفترة السابقة طالما التحكيم بيجامل الأبيض.

وتابع جمال حديثه: "الأهلي والزمالك أنفسهما تعرضا للظلم أمام أفريكا سبور، كما أن جيل 90 محفور في قلوبنا ونزلنا فرحنا وبكينا بصعودنا للمونديال في عام 89".

وتساءا أحمد جمال: "كابتن عادل هيكل أتكلم عن الحكام والفساد التحكيمي بس ما حدش أتكلم، كما أن مجدي عبد الغني لما أتكلم عن فتح أبواب اتحاد الكرة لتسجيل صفقات بعينها ماحدش قال حاجة".