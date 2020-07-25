شكرا لقرائتكم هشام يكن لـ فاروق جعفر: بطولات الزمالك بقوة لاعبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد هشام يكن، نجم الزمالك السابق والمشارك في مونديال كأس العالم 1990 ،على تصريحات فاروق جعفر قائلا ، بطولات الزمالك كانت بسبب قوة لاعبيه وكنا نتحمل وجودك معنا فى الملعب فكيف تقول هذه التصريحات

وأضاف في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة, على قناة on time sport 2 ، تعرضنا لاجواء صعبة وظروف تحكيمية في غاية الصعوبة، وتصريحات جعفر عار على الكرة المصرية وسماع هذا الكلام وتصريحات جعفر لا تعقل فنحن لا نري الحكام حتى نجلس معهم.

وأكد يكن أن تلك التصريحات تضر بسمعة الكرة المصرية ولا افهم لماذا قال جعفر هذه التصريحات ، مضيفا نادى الزمالك تعرض للظلم في العديد من المباريات الافريقية وأقول لفاروق جعفر: كنا نتحمل وجودك معنا فى الملعب فكيف تقول هذه التصريحات .

واستكمل حديثه قائلا أرفض ضياع مجهود أجيال متعاقبة على منتخب مصر بتصريحات خاطئة

رد هشام يكن نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر في جيل التسعينات على تصريحات فاروق جعفر نجم الزمالك، والذي أكد أن التحكيم الإفريقي جامل منتخب مصر خلال مشاركته في تصفيات كأس العالم 1990.

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قال يكن خلال تصريحات خاصة: لم يحدث هذا الكلام على الإطلاق وهو غير سليم وكنا نلعب بمجهودنا وروحنا وتصريحاته اساءة لمجهودنا بعد أن موتنا نفسنا ومنا من تعرض لإصابات قوية خلال التصفيات الإفريقية".

واصل: "كان وسط حرب وان كان هناك اخطاء من الحكام وقعت فعلى الجميع ولكن لا نجلس مع حكام ، مشددا على أن فاروق جعفر يحاول الإساءة لجيل 90 بسبب عدم حصله على بطولات كثييرة مثلنا".

أردف: "كنت كابتن الزمالك خلال المشاركة في بطولات افريقيا ولم يحدث هذا الكلام أيضا، ولم نجلس مع حكام ، وكان لدينا رهبة من الحكام سواء في افريقيا او مصر ون وكنا ننزل الملعب للعب بمجهودنا وليس بمساندة أحد، مضيفا: "هو تصريح يمثل فاروق جعفر لنفسه والزمالك ليس طرفا فيه".