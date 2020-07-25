شكرا لقرائتكم تطبيق الـvar يظهر فى ودية الأهلى والجونة أسوة بالزمالك ودجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تظهر تقنة الـ Var فى مباراة الأهلي والجونة الودية، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مختار التتش، ضمن البرنامج التدريبى للفريقين استعدادا لاستكمال مباريات الدورى الممتاز ومباراة المارد الأحمر ضد الوداد المغربى فى نصف ‏نهائى دورى أبطال إٔفريقيا، حيث كانت لجنة الحكام استقرت على تطبيق تقنية الفار فى مواجهة الزمالك ووادى دجلة الودية المقرر لها غدًا الأحد على ملعب بتروسبورت.

وخاض الأهلى أولى مبارياته الودية أمس الجمعة، أمام سموحة، على ملعب مختار التتش، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 4 / 0 أحرزها محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 42، مروان محسن في الدقيقة 80، كهربا في الدقيقة 79، واختتم الأهداف الحمراء جونيور أجاي في الدقيقة 8.

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وجاء الشوط الأول متوسط المستوى وشهد سيطرة نسبية من الأهلى على مجريات المباراة بفضل تفوق لاعبى الوسط الأحمر على نظرائهم فى سموحة، ولكن دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمى الفريق السكندرى، قبل أن ينجح كهربا فى ترجيح كفة الأهلى بعد متابعته لتسديدة عمرو السولية القوية والتى أرتدت من يد الهانى سليمان حارس سموحة، لتجد كهربا الذى أودعها بسهولة فى المرمى قبل نهاية الشوط الأول، فى الوقت الذى ارتفع نسق الأداء فى الشوط الثانى خاصة من جانب الأهلى الذى سيطر على أحداثه بالكامل وخلق العديد من الفرص نجح فى احراز ثلاثة منها عن طريق مروان محسن وكهربا وجونيور أجاي.

وتعد مباراة الأهلى وسموحة أول مباريات الفريق الأحمر الودية خلال فترة توقف الدورى الطويلة التى بدأت منذ منتصف مارس الماضى تقريبًا بسبب "جائحة" كورنا التى اجتاحت العالم كله، والتى تأتى فى إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدورى الممتاز التى تقرر استئنافها فى أغسطس المقبل ويستهلّها المارد الأحمر بمواجهة إنبى يوم 9 أغسطس، وأطمأن فايلرعلى لياقة اللاعبين البدنية خلال هذا التوقف فضلاً عن تجربة بعض اللاعبين العائدين من إصابات طويلة، وجرب فايلر بعض الخطط الفنية فى مباراة اليوم التى تُعد واحدة من مباراتين سيخوضهما الأهلى قبل استئناف الدورى حيث تقرر خوض المباراة الثانية أمام الجونة يوم 28 يوليو الحالى بالتتش أيضا.