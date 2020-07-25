شكرا لقرائتكم علاء نبيل: لازم يكون فيه موقف لتصريحات الفتنة بين جمهور الكرة فى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد علاء نبيل، مدرب منتخب مصر في مونديال 1990، على تصريحات فاروق جعفر بمجاملة الحكام قائلا : لازم يكون في وقف لهذه التصريحات اللي بتعمل فتنة بين جمهور الكرة في مصر.

وأضاف في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة, على قناة on time sport 2 ، موجها كلامه لجعفر استهزقت بينا كلنا يا كابتن فاروق، الفراغ هو السبب في الكلام ده والظهور الإعلامي الكتير بيغلط، ولو كنا بنقعد مع الحكام كنا وصلنا كأس العالم في مباراة طوبة زيمبابوي.

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واستكمل حديثه قائلا لم يحدث مطلقا أنا حزين جدا والكلام ده عيب جدا والموضوع غريب الشكل ، وهو تصريح غير مسئول يمحو تاريخ الكرة المصرية ، ولم ولن يحدث مطلقا وجود جلسات للمدربين مع الحكام قبل اى منافسات رسمية لمنتخب مصر .

ووصف البطولات وإنجازات مصر بانتصارات الجيش المصري فلا احد يستطيع التقليل منها ، متسائلا لا أعرف سبب اطلاق جعفر لهذه التصريحات في ذلك الوقت