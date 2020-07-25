شكرا لقرائتكم إبراهيم فايق: تصريحات فاروق جعفر كارثية والأهلي والزمالك هيدفعوا الثمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف إبراهيم فايق معلقا على تصريحات فاروق جعفر المثيرة بانها تصريحات كارثية قائلا : "الأهلي والزمالك هيدفعوا تمن التصريحات دي وأندية مصر كلها جابت بطولاتها بشرف"

وأضاف في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة, على قناة on time sport 2 ، كلام فاروق جعفر كارثي، ولم يكن زلة لسان لانه استرسل كثيرا في التصريحات ويعتبر التوقيت سئ جدا وغير مناسب للأهلي والزمالك لجميع الأندية الافريقية التي ستدفع الثمن

وواصل قائلا احنا لو بتوع حكام مكنش الزمالك خسر من شونتج ستارز 1994 وخسارة الأهلي بيد اراونامو علاوة على منتخب مصر في مباراة زيمبابوي والطوبة الشهيرة مضيفا احنا غلابة ومعرفناش نروح كاس العالم 30 سنة ، متسائلا لماذا لم يفوز جعفر بكل البطولات في 1984 عندما كان يلعب في الزمالك وهو لم يفوز سوي ببطولة واحدة في 1984 فقط .

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وروى فايق موقف مع جمال الحيومدي الحكم الجزائري الذى قال له انه احتسب ضربة جزاء للأهلي في الوقت بدل الضائع لمباراة القطن الكاميروني فعاقبه عيسي حياتو بالايقاف لمدة سنة

وتابع الأهم كيف لا يتم استخدام هذا الكلام طوال الوقت ولكنه خطأ كبير صدر من نجم كبير، وبدأت الأندية المغربية بالمطالبة بحذف بطولات المصرية من السجلات الافريقية