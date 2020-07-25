شكرا لقرائتكم فتحى مبروك: تصريحات فاروق جعفر ستجعل الحكام والجماهير ضدنا فى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال فتحى مبروك، نجم الاهلى السابق ومدرب منتخب مصر في مونديال 1990 ،أنديتنا تنافس في إفريقيا وتصريحات فاروق جعفر ستجعل الحكام والجماهير ضدنا، ولم يحدث أبدا أن جلسنا مع حكم قبل المباريات.

وأضاف في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة, على قناة on time sport 2 ، التحكيم الافريقي لم يكن في صالح الكرة المصرية نهائيا، مضيفا لم يكن للتحكيم دور في وصولنا لمونديال 90 ، بل تغاضى الحكم عن احتساب مخالفة لربيع ياسين في اخر دقيقة كادت تتسبب في هدف للجزائر لم ولن نجلس مع الحكام قبل المباريات للمنتخب او الأندية ولم نجامل على الاطلاق.

وواصل مدرب منتخب مصر السابق، أن بعض الحكام كانوا يطلبون السفر لبورسعيد للتسوق لأنها كانت منطقة حرة او زيارة الاهرامات، والحكام كانوا بيطلوا شراء احتياجات من مدينة بورسعيد على حسابهم الخاص .

Advertisements

ويري أن التوقيت غير مناسب بالمرة لان المنتخب يخوض تصفيات الامم الافريقية وكاس العالم وكذلك الأندية المصرية في المنافسات الافريقية

واستكمل تصريحاته قائلا منتخب مصر 1990 لم يصعد بالحكام وتأهلنا بالجهد والتعب ووجود المشجعين المصريين في استاد القاهرة والدليل ربيع ياسين تعرض للدفع في منطقة الجزاء ولولا انقذها شوبير لتعادلت الجزائر وصعدت بدلا مننا، كذلك مباراة زيمبابوي الشهيرة والطوبة كنا تأهلنا في حينها ولكن التحكيم الافريقي أضر المنتخب المصري