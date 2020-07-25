شكرا لقرائتكم الأهلي عن عودة أكرم توفيق: لا تقلق فايلر لم يتراجع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى مسئولو النادي الأهلي لأكرم توفيق لاعب الفريق المُعار للجونة ما تردد مؤخراً بشأن تراجع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر عن قراره السابق بإستعادة توفيق بعد إنتهاء الإعارة للنادي الساحلي بنهاية الموسم الجاري، وشدد مسئولو القلعة الحمراء في إتصالاتهم الأخيرة مع اللاعب ووكيل أعماله بأن العودة للأهلي مسألة وقت وستتم بعد إنتهاء الموسم الحالي بشكل حاسم بسبب رغبة الجهاز الفني الإستفادة من قدرات ظهير الجونة وجهوده في الجانب الأيمن وفي خط الوسط ، وجاءت تأكيدات الأهلي لأكرم توفيق بعدما تناثرت أنباء مؤخراً حول تفكير الجهاز الفني للأهلي في التراجع عن إستعادة أكرم توفيق وهو ما نفاه مسئولو النادي خاصة وأن الاهلي لم يتعاقد مع ظهير أيمن ليكون بديلاً لأحمد فتحي الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري إلى بيراميدز وسيكون من الصعب جداً ضم ظهير أيمن في الصيف لذا باتت عودة أكرم توفيق للأهلي نهائية.

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من ناحية أخرى ، أثار الأنجولى جيرالدو لاعب الأهلى، أزمة داخل النادى خلال الفترة الماضية، بعدما رفض عدة عروض خارجية أحضرها له الأهلى من أندية عربية للرحيل إلى أحدها، لكن اللاعب مازال يرفض الرحيل لهذه العروض ويحاول استغلال رغبة الأهلى فى الاستغناء عنه من أجل ضم لاعب أجنبى بدلاً منه أو إعادة المغربى وليد أزارو لتحقيق أكبر مكاسب، وظهر ذلك بوضوح فى حديث اللاعب عن رغبته فى الحصول على عرض "تفصيل" بالانتقال لنادٍ يتناسب مع ظروفه العائلية ويُحقق له مكاسب مالية كبيرة.

وأعلن الجناح الأنجولى أنه يُفضّل اللعب فى الدورى البرازيلى الذى سبق واحترف فيه قبل اللعب بنادى أول أغسطس الأنجولى الذى انتقل منه للأهلى.