شكرا لقرائتكم هاني رمزي: اتعذبنا في صعودنا لكأس العالم 90 وكان بصعوبة شديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق هانى رمزى، مدرب منتخب مصر السابق ونجم الفراعنة في مونديال 1990 على تصريحات فاروق جعفر، قائلا: اللاعيبة ماكنتش بتقعد مع الحكام وصعودنا لكأس العالم 90 كان بصعوبة شديدة وكان بسبب قوة لاعبي مصر

وأضاف في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة, على قناة on time sport 2 ، لم نسمع أو نرى أن أي لاعب يقعد مع الحكم وهو كان يقصد المؤتمر الفني قبل المباراة والتعبير خانه ولم يقصد هذا المعنى ولكن الأهم سمعة الكرة المصرية ، مؤكدا خانه التعبير عن وصول منتخب مصر لمونديال 1990 بمجاملة الحكام .

وتابع رمزى أن التعبير خان الكابتن فاروق جعفر، عمر ما لاعب قعد مع حكم، احنا اتعذبنا في الوصول لمونديال 90، كل اللي حصدته الأندية المصرية والمنتخب كان نتاج مجهود وتعب المنظومة كاملةمضيفا هناك ملفات هامة حاليا لعودة الدوري بصورة جيدة واستعدادات المنتخبات لتصفييات الأمم الافريقية وكذلك كاس العالم 2020 .

رد هانى رمزى المدرب العام السابق لمنتخب مصر ونجم الاهلى الاسبق علي تصريحات فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق بان التحكيم كان يجامل منتخب مصر في الكثير من المباريات السابقة ومنها مباريات التاهل لمونديال كأس العالم ٩٠ بايطاليا ، وكتب هانى رمزى علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا :"اتشرف بالانتماء لجيل 90 اللى من وجهة نظرى من أفضل الاجيال فى تاريخ الكرة المصرية بقيادة الجنرال محمود الجوهرى ووصولنا لمونديال 90 حصاد جهد وتعب وولاء لبلدنا من الجميع ادارة فنية وإدارية ولاعبين وجماهير وبلد بأكملها وليس مجاملة من أحد ".

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فجر فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والمحلة، قائلاً: "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الإجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".



هانى رمزى

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك" أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.