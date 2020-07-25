شكرا لقرائتكم 7 نوفمبر موعد إنطلاق تصفيات أمم افريقيا للشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اتحاد الكرة المصرى بموعد بداية تصفيات بطولة كأس الأمم للشباب المقرر لها أن تقام في موريتانيا العام المقبل، وقال عادل محفوظ مدير منتخب الشباب، أن الكاف حدد يوم 7 نوفمبر موعدًا لانطلاق التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، حيث تستضيف تونس التصفيات.

ووقع المنتخب المصري في مجموعة تضم تونس والجزائر وليبيا والمغرب.. وقررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الافراج عن المستحقات المتأخرة للاعبى منتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين، كما وافقت اللجنة على اعتماد اللائحة المالية الخاصة بالمنتخب والتى تقدم بها المدير الفنى للفريق، ووافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة علي مشاركة منتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع يس في بطولة شمال أفريقيا بتونس في الفترة من 9 حتي 24 نوفمبر المقبل، في إطار استعدادات الفراعنة الصغار للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب وكأس العالم .

ويحرص ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب 2001، على إجراء دورات تدريبية ومحاضرات فنية بصفة مستمرة للاعبى المنتخبات خلال فترة توقف الدورى بسبب فيروس كورونا.

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ويلقى ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب 2001 محاضرات on line على اللاعبين وعمل كورسات تدريبية منتظمة للاعبين يمارسونها خلال التواجد فى منازلهم بسبب توقف مسابقاتهم لأكثر من أربعة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا .

وقرر اتحاد الكرة إلغاء مسابقات الناشئين والجمهورية للموسم الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا وسيتم تحديد مواعيد جديدة لدوري الموسم الجديد خلال أيام .