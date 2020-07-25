شكرا لقرائتكم لاعبو حرس الحدود يخضعون لمسحة كورونا السادسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع لاعبو فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم و الجهاز الفنى ، للمسحة السادسة الخاصة بفيروس كورونا بمحل إقامة معسكر الفريق بالاسكندرية ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز ، ويلاقى حرس الحدود نظيرة المصرى البورسعيدى ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ18 من بطولة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها يوم 10 أغسطيس المقبل على ملعب استاد السويس ويحتل الحرس المركز الثانى العشر بجدول ترتيب بطولة برصيد 19 نقطة.

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وحقق فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم الفوز على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب المكس ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم ونجح الغانى نانا مهاجم فريق حرس الحدود في أحراز هدفى اللقاء بالدقيقة 28 و32 من عمر الشوط الثانى وتعد مباراة الاتحاد السكندرى اليوم التجربة الثانية للفريق ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم حيث يتواجد الفريق بمعسكر مغلق بالإسكندرية.

واتفق مسئولو طلائع الجيش مع نظرائهم فى حرس الحدود على إقامة مباراتين وديتين، الأولى تقام غدا الأحد فى تمام السادسة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية بينما تقام الودية الثانية فى 28 يوليو الجارى فى تمام الخامسة مساءً باستاد المكس، ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، فيما يختتم الطلائع ودياته بمواجهة المقاولون العرب فى الرابع من أغسطس المقبل على استاد الجبل الاخضر.