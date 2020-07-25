شكرا لقرائتكم الهلال يوقع عقدين احترافيين مع الغامدي والعبدان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل يوم السبت مع الثنائي حارس المرمى نواف الغامدي ولاعب السوط حمد العبدان لمدة ثلاثة أعوام. واستئأنف لاعبو الهلال تدريباتهم يوم السبت بعد أن منحهم الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو راحة لمدة يومين، كما أنهى محمد الشلهوب برنامجه التأهيلي إذ شارك في المناورة التي فرضها الجهاز الفني كما واصل هتان باهبري برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب. وشارك الحارس عبدالله المعيوف في الجزء الأول من المران قبل أن يواصل برنامجه التأهيلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يوقع عقدين احترافيين مع الغامدي والعبدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.