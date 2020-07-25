شكرا لقرائتكم الإسباني تشافي يصاب بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الإسباني تشافي هرنانديز، مدرب السد القطري، يوم السبت، أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" رغم عدم ظهور الأعراض عليه.

وقال لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق إنه سيخضع لعزل منزلي، ولن يتمكن من أداء عمله لحين تعافيه بشكل كامل.

وأضاف: قبل أيام قليلة، جاءت نتيجة فحصي الأخير إيجابية. لحسن الحظ أشعر أنني على ما يرام لكني سأخضع للعزل حتى السماح لي بالعودة، وسأكون على أهبة الاستعداد للعودة للعمل وممارسة واجباتي اليومية الروتينية.