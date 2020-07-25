شكرا لقرائتكم سيلفا في حديث الوداع: مسيرتي مع سيتي فاقت توقعاتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الإسباني ديفيد سيلفا الذي يستعد لخوض آخر مباراة له بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام نوريتش سيتي يوم الأحد أن الألقاب التي حققها مع مانشستر سيتي فاقت أحلامه.

وحقق سيلفا 11 لقبا في عشرة مواسم مع سيتي منها أربعة ألقاب في الدوري الممتاز منذ انضمامه من ناديه الأصلي فالنسيا الإسباني في 2010، وسيرحل ديفيد (34 عاماً) بعدما سجل 60 هدفاً في 308 مباريات لعبها مع الفريق.

وقال سيلفا: عندما أسترجع الماضي لم أتخيل أبدا في أقصى أحلامي جموحا تحقيق كل ذلك، عندما تكون شابا لا تحلم بكل هذه الأشياء، تحلم بأن تكون لاعب كرة ثم لاعب كرة محترف ثم اللعب بالدرجة الأولى ولكن لا تفكر في إمكانية تحقيق كل شيء ممكن.

ونال سيلفا جائزة لاعب الشهر في الدوري مرة واحدة فقط رغم أنه من أكثر لاعبي سيتي ثباتا في المستوى لكنه لا ينشغل كثيرا بالجوائز الفردية، وتابع: أريد أن يذكرني الناس بأنني شخص لطيف وأستمتع باللعب وأن يستمتع الجمهور بأدائي وهذا بسيط.