انطلق البث التجريبي لقناة الأهلي في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت. وعرضت القناة أغنية جديدة بعنوان "نادي القرن"، وهو اللقب الذي ناله من الاتحاد الإفريقي "كاف" قبل 20 عاماً. وتستعد قناة الأهلي لتقديم خريطة برامجية متميزة، تلبي طموحات جماهير المارد الأحمر وعشاقه في كل مكان. وكان من المقرر أن يتم افتتاح القناة يوم الخميس الماضي، إلا أنه تم تأجيل الافتتاح إلى يوم الإثنين المقبل بسبب عدم الاتفاق على الخريطة البرامجية الجديدة كاملة. وبحسب موقع "القاهرة 24"، فإن خريطة قناة الأهلي جاءت على النحو التالي: باسم عزمي: مسئول المحتوى في القناة محمد زيادة: مسئول قسم المراسلين والنشرات عماد الغول: مسئول الاخراج في القناة تغيير ديكورات الاستوديوهات ليكون مثل استديو Sky Sport. استديو زجاجي كبير فوق صالة الإسكواش ليظهر من خلاله البرنامج الصباحي للقناة. Advertisements خريطة البرامج: البرنامج الصباحي يوميا تقديم نهاوند سري ، كريم كوجاك ملك وكتابة الإثنين والخميس تقديم عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي ملعب الأهلي تقديم إسلام الشاطر + برنامج 3 أيام أسبوعيا تقديم إسلام الشاطر فقرة الصحافة يوميا تقديم أمير هشام ، محمد سعيد ستة ودقيقة يوميا تقديم سهام صالح ، أحمد سمير الألعاب الأخرى تقديم هيثم السعيد برنامج الطبخ برنامج المجري يوم الجمعة تقديم مصطفي عبده البيت الكبير برنامج يومي تقديم هاني رمزي برنامج أسبوعي تقديم أسامة حسني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد التطوير.. انطلاق البث التجريبي لقناة الأهلي.. والبداية بأغنية «نادي القرن» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.