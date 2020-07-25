محمد صلاح يحتفل بألقاب ليفربول في «أنفيلد» رفقة عائلته.. ويسجل الظهور الأول لابنته «كيان»

احتفل النجم العربي المصري محمد صلاح بانجازاته الأخيرة مع فريقه ليفربول الإنجليزي، والتي كان آخرها التتويج بلقب "البريميرليج" بعد غياب 30 عاماً عن خزائن "الريدز".

وعبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، نشر صلاح صوراً له رفقة عائلته داخل ملعب ”أنفيلد“ بعد 3 أيام من رفع الفريق لكأس الدوري الإنجليزي.

وظهر صلاح في الصورة رفقة زوجته وابنتيه مكة وكيان، وأمامهم بطولات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وهي الألقاب التي توّج بها ”الريدز“ خلال العامين الماضي والحالي.

وظهر صلاح في صورة بمفرده أمام الكؤوس الأربعة، بينما كانت مكة وحيدة في الصورة الأخيرة التي نشرها اللاعب عبر حسابه.

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وتعد هذه أول مرة ينشر فيها الدولي المصري صورة لابنته الصغيرة ”كيان“، التي رزق بها في فبراير الماضي.

ونجح ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 1990، وذلك عقب انتصاره على تشيلسي في ملعب ”أنفيلد“ بنتيجة 5-3، في المواجهة التي جمعتهما الأربعاء الماضي بالجولة رقم 37 وقبل الأخيرة من المسابقة.

يشار إلى أن صلاح انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادماً من نادي روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو.